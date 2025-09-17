Apakah itu Spellfire (SPELLFIRE)

Spellfire is a unique Play-2-Earn collectible card game, proposing the first-ever hand-held NFT collection that can be placed in an actual drawer and generate passive income. Longing for realism, but being an NFT pioneer, Spellfire has moved time-tested concepts into the future to bridge the card fan generations together. Bringing nearly 30 years of history to the blockchain, whilst boasting an established community of avid and dedicated fans has led industry giants DAO Maker and Shima Capital to support the project as leading investors. Physical cards have a digital state, where some feature voice or gesture-empowered actions to create unique interactions for gamers avoiding age barriers, geo limits, and technology gaps. Spellfire’s interactive augmented reality cards are sure to create a unique feeling of immersion. Digital and physical cards are connected through a QR code printed on the back of each card, making them traceable, upgradable, and playable online and offline. The game connects three realities together - the Physical, the Digital and the Augmented reality. Ensuring that no one gets left behind, Spellfire is going multichain, making it one of the first to support multi chain NFTs. Imagine a “BSC vs Solana NFT battle” - it will be the new Spellfire’s reality. Limited edition NFT cards have been created to ensure that Spellfire’s community shares in the success of the game. Each card has been beautifully and uniquely illustrated and contains delicate artistic flourishes in addition to meticulous detailing. Every player is sure to find something to love. Original NFT cards are issued in playing card copies ranging from 1000 for legendary to 100,000 for common. Original NFT Card owners are eligible to earn up to 10x return on investment in passive income from the subsequent sales of cards, while also growing in value as a rare NFT. Unlike comparable NFTs on the market that offer little to no value to the long-term holder, Spellfire NFT cards allow the community to earn revenue through passive card ownership or active gameplay by earning Spellfire’s native $Spellfire token. The $Spellfire token is essential within the game’s ecosystem and offers owners various forms of utility. A total supply of 640,000,000 will be available with 128,000,000 reserved exclusively for distribution through in-game rewards and tournaments to ensure viable longevity for the game and its community. In addition to being Spellfire’s in-game currency for all forms of transactions, $Spellfire can also be staked, unlocking extra rewards for its holders.

Spellfire (SPELLFIRE) Sumber Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spellfire (SPELLFIRE) Berapakah nilai Spellfire (SPELLFIRE) hari ini? Harga langsung SPELLFIRE dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SPELLFIRE ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa SPELLFIRE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Spellfire? Had pasaran untuk SPELLFIRE ialah $ 49.87K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SPELLFIRE? Bekalan edaran SPELLFIRE ialah 362.37M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPELLFIRE? SPELLFIRE mencapai harga ATH sebanyak 0.161632 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPELLFIRE? SPELLFIRE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan SPELLFIRE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPELLFIREialah -- USD . Adakah SPELLFIRE akan naik lebih tinggi tahun ini? SPELLFIRE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPELLFIREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

