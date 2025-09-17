Sphere Finance (SPHERE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.115363$ 0.115363 $ 0.115363 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.74% Perubahan Harga (1D) -0.27% Perubahan Harga (7D) -5.09% Perubahan Harga (7D) -5.09%

Sphere Finance (SPHERE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPHERE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPHERE sepanjang masa ialah $ 0.115363, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPHERE telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan -5.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sphere Finance (SPHERE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 337.82K$ 337.82K $ 337.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 394.73K$ 394.73K $ 394.73K Bekalan Peredaran 7.67B 7.67B 7.67B Jumlah Bekalan 8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635

Had Pasaran semasa Sphere Finance ialah $ 337.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPHERE ialah 7.67B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8964103688.809635. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 394.73K.