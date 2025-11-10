SPICE Harga Hari Ini

Harga langsung SPICE (SPICE) hari ini ialah $ 0.00001082, dengan 6.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPICE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001082 setiap SPICE.

SPICE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 181,999, dengan bekalan edaran sebanyak 16.83B SPICE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPICE didagangkan antara $ 0.0000107 (rendah) dan $ 0.00001152 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00058222, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000957.

Dalam prestasi jangka pendek, SPICE dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -1.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SPICE (SPICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 182.00K$ 182.00K $ 182.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 750.90K$ 750.90K $ 750.90K Bekalan Peredaran 16.83B 16.83B 16.83B Jumlah Bekalan 69,419,656,521.44554 69,419,656,521.44554 69,419,656,521.44554

