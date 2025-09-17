Spike (SPIKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0000338$ 0.0000338 $ 0.0000338 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.50% Perubahan Harga (7D) -1.95% Perubahan Harga (7D) -1.95%

Spike (SPIKE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPIKE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPIKE sepanjang masa ialah $ 0.0000338, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPIKE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.50% dalam 24 jam dan -1.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spike (SPIKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 198.12K$ 198.12K $ 198.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 198.12K$ 198.12K $ 198.12K Bekalan Peredaran 395.67B 395.67B 395.67B Jumlah Bekalan 395,670,320,554.5286 395,670,320,554.5286 395,670,320,554.5286

Had Pasaran semasa Spike ialah $ 198.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPIKE ialah 395.67B, dengan jumlah bekalan sebanyak 395670320554.5286. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.12K.