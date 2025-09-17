Spin It (SPIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00577706$ 0.00577706 $ 0.00577706 Harga Terendah $ 0.00175638$ 0.00175638 $ 0.00175638 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -7.36% Perubahan Harga (7D) -7.36%

Spin It (SPIN) harga masa nyata ialah $0.00323363. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPIN sepanjang masa ialah $ 0.00577706, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00175638.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -7.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spin It (SPIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 577.24K$ 577.24K $ 577.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Bekalan Peredaran 178.51M 178.51M 178.51M Jumlah Bekalan 995,499,999.9999999 995,499,999.9999999 995,499,999.9999999

Had Pasaran semasa Spin It ialah $ 577.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPIN ialah 178.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995499999.9999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.22M.