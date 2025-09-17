Lagi Mengenai SPINE

SpineDAO Token Harga (SPINE)

Tidak tersenarai

1 SPINE ke USD Harga Langsung:

$0.01204364
$0.01204364
-0.80%1D
mexc
USD
SpineDAO Token (SPINE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:51:12 (UTC+8)

SpineDAO Token (SPINE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01191268
$ 0.01191268
24J Rendah
$ 0.01227151
$ 0.01227151
24J Tinggi

$ 0.01191268
$ 0.01191268

$ 0.01227151
$ 0.01227151

$ 0.01343126
$ 0.01343126

$ 0.00570414
$ 0.00570414

-0.91%

-0.83%

+0.48%

+0.48%

SpineDAO Token (SPINE) harga masa nyata ialah $0.01204364. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPINE didagangkan antara $ 0.01191268 rendah dan $ 0.01227151 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPINE sepanjang masa ialah $ 0.01343126, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00570414.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPINE telah berubah sebanyak -0.91% sejak sejam yang lalu, -0.83% dalam 24 jam dan +0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SpineDAO Token (SPINE) Maklumat Pasaran

$ 3.59M
$ 3.59M

--
--

$ 12.04M
$ 12.04M

297.87M
297.87M

999,999,996.9786093
999,999,996.9786093

Had Pasaran semasa SpineDAO Token ialah $ 3.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPINE ialah 297.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999996.9786093. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.04M.

SpineDAO Token (SPINE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SpineDAO Token kepada USD adalah $ -0.00010111981335703.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SpineDAO Token kepada USD adalah $ +0.0031538186.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SpineDAO Token kepada USD adalah $ +0.0055852163.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SpineDAO Token kepada USD adalah $ +0.005233367681873561.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00010111981335703-0.83%
30 Hari$ +0.0031538186+26.19%
60 Hari$ +0.0055852163+46.37%
90 Hari$ +0.005233367681873561+76.85%

Apakah itu SpineDAO Token (SPINE)

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

SpineDAO Token (SPINE) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

SpineDAO Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SpineDAO Token (SPINE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SpineDAO Token (SPINE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SpineDAO Token.

Semak SpineDAO Token ramalan harga sekarang!

SPINE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SpineDAO Token (SPINE)

Memahami tokenomik SpineDAO Token (SPINE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPINE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SpineDAO Token (SPINE)

Berapakah nilai SpineDAO Token (SPINE) hari ini?
Harga langsung SPINE dalam USD ialah 0.01204364 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPINE ke USD?
Harga semasa SPINE ke USD ialah $ 0.01204364. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SpineDAO Token?
Had pasaran untuk SPINE ialah $ 3.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPINE?
Bekalan edaran SPINE ialah 297.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPINE?
SPINE mencapai harga ATH sebanyak 0.01343126 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPINE?
SPINE melihat harga ATL sebanyak 0.00570414 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPINE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPINEialah -- USD.
Adakah SPINE akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPINE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPINEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:51:12 (UTC+8)

Penafian

