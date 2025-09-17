SpineDAO Token (SPINE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01191268 24J Tinggi $ 0.01227151 Sepanjang Masa $ 0.01343126 Harga Terendah $ 0.00570414 Perubahan Harga (1J) -0.91% Perubahan Harga (1D) -0.83% Perubahan Harga (7D) +0.48%

SpineDAO Token (SPINE) harga masa nyata ialah $0.01204364. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPINE didagangkan antara $ 0.01191268 rendah dan $ 0.01227151 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPINE sepanjang masa ialah $ 0.01343126, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00570414.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPINE telah berubah sebanyak -0.91% sejak sejam yang lalu, -0.83% dalam 24 jam dan +0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SpineDAO Token (SPINE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.59M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.04M Bekalan Peredaran 297.87M Jumlah Bekalan 999,999,996.9786093

Had Pasaran semasa SpineDAO Token ialah $ 3.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPINE ialah 297.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999996.9786093. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.04M.