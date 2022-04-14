Tokenomik SpineDAO Token (SPINE)
SpineDAO Token (SPINE) Maklumat
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
SpineDAO Token (SPINE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SpineDAO Token (SPINE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SpineDAO Token (SPINE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SpineDAO Token (SPINE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SPINE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SPINE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SPINE, terokai SPINE harga langsung token!
SPINE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SPINE? Halaman ramalan harga SPINE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.