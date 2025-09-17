Lagi Mengenai SPIN

Spintop Logo

Spintop Harga (SPIN)

Tidak tersenarai

1 SPIN ke USD Harga Langsung:

$0.00025629
$0.00025629$0.00025629
+0.30%1D
mexc
USD
Spintop (SPIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:35:13 (UTC+8)

Spintop (SPIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.34%

+0.34%

-4.51%

-4.51%

Spintop (SPIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPIN sepanjang masa ialah $ 0.645127, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPIN telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan -4.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spintop (SPIN) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Spintop ialah $ 109.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPIN ialah 426.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 747158095.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 191.70K.

Spintop (SPIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Spintop kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Spintop kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Spintop kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Spintop kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.34%
30 Hari$ 0-22.64%
60 Hari$ 0-47.20%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Spintop (SPIN)

Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.

Spintop (SPIN) Sumber

Laman Web Rasmi

Spintop Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spintop (SPIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spintop (SPIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spintop.

Semak Spintop ramalan harga sekarang!

SPIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Spintop (SPIN)

Memahami tokenomik Spintop (SPIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spintop (SPIN)

Berapakah nilai Spintop (SPIN) hari ini?
Harga langsung SPIN dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPIN ke USD?
Harga semasa SPIN ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spintop?
Had pasaran untuk SPIN ialah $ 109.53K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPIN?
Bekalan edaran SPIN ialah 426.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPIN?
SPIN mencapai harga ATH sebanyak 0.645127 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPIN?
SPIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPINialah -- USD.
Adakah SPIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Spintop (SPIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

