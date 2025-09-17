Spintop (SPIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.645127 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) -4.51%

Spintop (SPIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPIN sepanjang masa ialah $ 0.645127, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPIN telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan -4.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spintop (SPIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.53K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 191.70K Bekalan Peredaran 426.88M Jumlah Bekalan 747,158,095.0

Had Pasaran semasa Spintop ialah $ 109.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPIN ialah 426.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 747158095.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 191.70K.