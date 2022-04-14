Tokenomik Spintria (SP)
Spintria (SP) Maklumat
Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety.
Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants.
Security and Privacy
- Problem: Leakage of personal data and confidential information.
- Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security.
Financial Barriers
- Problem: Limited access to traditional financial services.
- Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations.
Censorship and Legal Restrictions
- Problem: Strict legal constraints and content censorship.
- Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor.
Exploitation and Lack of Fair Compensation
- Problem: Unfair working conditions and low earnings.
- Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP.
Monetization Challenges
- Problem: Difficulties in monetizing content.
- Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries.
Lack of Innovation
- Problem: Insufficient technological innovation.
- Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP.
Stigmatization and Social Pressure
- Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers.
- Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP.
Content Quality Issues
- Problem: Low-quality content.
- Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP.
Market Access Issues
- Problem: Limited access to the global market.
- Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access.
Intellectual Property Protection Issues
- Problem: Piracy and illegal content distribution.
- Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP.
Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry.
Spintria (SP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Spintria (SP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Spintria (SP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Spintria (SP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SP, terokai SP harga langsung token!
SP Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SP? Halaman ramalan harga SP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
