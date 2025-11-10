Tokenomik SPIRA (SPIRA)

Lihat cerapan utama tentang SPIRA (SPIRA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:40:29 (UTC+8)
SPIRA (SPIRA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SPIRA (SPIRA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 137.58K
$ 137.58K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 189.98M
$ 189.98M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 724.17K
$ 724.17K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00178383
$ 0.00178383
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00071755
$ 0.00071755

SPIRA (SPIRA) Maklumat

SPIRA is an AI marketing agent built to help Web3 projects reduce wasted ad spend and improve real growth outcomes. It provides visibility scans across major AI platforms, audits landing pages for conversion optimization, and identifies high-value outreach opportunities. Instead of relying on fragmented tools or expensive agencies, teams can prompt SPIRA for actionable insights and execution-ready recommendations that drive measurable results.

Laman Web Rasmi:
https://spiraagent.com/

Tokenomik SPIRA (SPIRA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SPIRA (SPIRA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SPIRA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SPIRA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SPIRA, terokai SPIRA harga langsung token!

SPIRA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SPIRA? Halaman ramalan harga SPIRA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

