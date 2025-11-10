SPLASH Harga Hari Ini

Harga langsung SPLASH (SPLASH) hari ini ialah $ 0.01482749, dengan 6.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPLASH kepada USD penukaran adalah $ 0.01482749 setiap SPLASH.

SPLASH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 148,139, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00M SPLASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPLASH didagangkan antara $ 0.01457325 (rendah) dan $ 0.0161104 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.051178, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00494731.

Dalam prestasi jangka pendek, SPLASH dipindahkan +1.65% dalam sejam terakhir dan +2.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SPLASH (SPLASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 148.14K$ 148.14K $ 148.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.14K$ 148.14K $ 148.14K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa SPLASH ialah $ 148.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPLASH ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.14K.