Tokenomik SPLASH (SPLASH)

Lihat cerapan utama tentang SPLASH (SPLASH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:40:36 (UTC+8)
USD

SPLASH (SPLASH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SPLASH (SPLASH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 155.86K
$ 155.86K$ 155.86K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 155.86K
$ 155.86K$ 155.86K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.051178
$ 0.051178$ 0.051178
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00494731
$ 0.00494731$ 0.00494731
Harga Semasa:
$ 0.01557455
$ 0.01557455$ 0.01557455

SPLASH (SPLASH) Maklumat

SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.

Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.

SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.

Laman Web Rasmi:
https://linktr.ee/SplashXRPL

Tokenomik SPLASH (SPLASH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SPLASH (SPLASH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SPLASH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SPLASH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SPLASH, terokai SPLASH harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

