Sploots by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Sploots by Virtuals (SPLOOT) hari ini ialah $ 0.00034733, dengan 1.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPLOOT kepada USD penukaran adalah $ 0.00034733 setiap SPLOOT.

Sploots by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 346,371, dengan bekalan edaran sebanyak 997.25M SPLOOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPLOOT didagangkan antara $ 0.00032248 (rendah) dan $ 0.00035831 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00198963, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002691.

Dalam prestasi jangka pendek, SPLOOT dipindahkan -1.52% dalam sejam terakhir dan -27.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 346.37K$ 346.37K $ 346.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 346.37K$ 346.37K $ 346.37K Bekalan Peredaran 997.25M 997.25M 997.25M Jumlah Bekalan 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

