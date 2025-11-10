BursaDEX+
Harga Sploots by Virtuals langsung hari ini ialah 0.00034733 USD.SPLOOT modal pasaran ialah 346,371 USD. Jejaki masa nyata SPLOOT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SPLOOT

Maklumat Harga SPLOOT

Apakah SPLOOT

Laman Web Rasmi SPLOOT

Tokenomik SPLOOT

Ramalan Harga SPLOOT

Sploots by Virtuals Logo

Sploots by Virtuals Harga (SPLOOT)

Tidak tersenarai

1 SPLOOT ke USD Harga Langsung:

$0.00034733
+1.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:08:01 (UTC+8)

Sploots by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Sploots by Virtuals (SPLOOT) hari ini ialah $ 0.00034733, dengan 1.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPLOOT kepada USD penukaran adalah $ 0.00034733 setiap SPLOOT.

Sploots by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 346,371, dengan bekalan edaran sebanyak 997.25M SPLOOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPLOOT didagangkan antara $ 0.00032248 (rendah) dan $ 0.00035831 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00198963, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002691.

Dalam prestasi jangka pendek, SPLOOT dipindahkan -1.52% dalam sejam terakhir dan -27.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Maklumat Pasaran

$ 346.37K
--
$ 346.37K
997.25M
997,247,740.9496186
Had Pasaran semasa Sploots by Virtuals ialah $ 346.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPLOOT ialah 997.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997247740.9496186. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 346.37K.

Sploots by Virtuals Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00032248
24J Rendah
$ 0.00035831
24J Tinggi

$ 0.00032248
$ 0.00035831
$ 0.00198963
$ 0.0002691
-1.52%

+1.89%

-27.74%

-27.74%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sploots by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sploots by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0001946516.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sploots by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sploots by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.89%
30 Hari$ -0.0001946516-56.04%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Sploots by Virtuals

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPLOOT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sploots by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Sploots by Virtuals yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SPLOOT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Sploots by Virtuals Ramalan Harga.

Apakah itu Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sploots by Virtuals

Berapakah nilai 1 Sploots by Virtuals pada tahun 2030?
Jika Sploots by Virtuals berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Sploots by Virtuals berpotensi dan jangkaan ROI.
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

