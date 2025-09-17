Lagi Mengenai SPORE

Maklumat Harga SPORE

Laman Web Rasmi SPORE

Tokenomik SPORE

Ramalan Harga SPORE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Spore Logo

Spore Harga (SPORE)

Tidak tersenarai

1 SPORE ke USD Harga Langsung:

$0.00069523
$0.00069523$0.00069523
+1.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Spore (SPORE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:06:40 (UTC+8)

Spore (SPORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081774
$ 0.081774$ 0.081774

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+1.49%

+20.47%

+20.47%

Spore (SPORE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPORE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPORE sepanjang masa ialah $ 0.081774, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPORE telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +20.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spore (SPORE) Maklumat Pasaran

$ 695.12K
$ 695.12K$ 695.12K

--
----

$ 695.12K
$ 695.12K$ 695.12K

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,692.060008
999,949,692.060008 999,949,692.060008

Had Pasaran semasa Spore ialah $ 695.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPORE ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999949692.060008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 695.12K.

Spore (SPORE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Spore kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Spore kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Spore kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Spore kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.49%
30 Hari$ 0+12.85%
60 Hari$ 0+0.93%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Spore (SPORE)

Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their “DNA” to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary “Hunger Games” for AI on the blockchain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Spore (SPORE) Sumber

Laman Web Rasmi

Spore Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spore (SPORE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spore (SPORE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spore.

Semak Spore ramalan harga sekarang!

SPORE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Spore (SPORE)

Memahami tokenomik Spore (SPORE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPORE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spore (SPORE)

Berapakah nilai Spore (SPORE) hari ini?
Harga langsung SPORE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPORE ke USD?
Harga semasa SPORE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spore?
Had pasaran untuk SPORE ialah $ 695.12K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPORE?
Bekalan edaran SPORE ialah 999.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPORE?
SPORE mencapai harga ATH sebanyak 0.081774 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPORE?
SPORE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPORE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPOREialah -- USD.
Adakah SPORE akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPORE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPOREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:06:40 (UTC+8)

Spore (SPORE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.