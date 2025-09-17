Spore (SPORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.081774$ 0.081774 $ 0.081774 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +1.49% Perubahan Harga (7D) +20.47% Perubahan Harga (7D) +20.47%

Spore (SPORE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPORE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPORE sepanjang masa ialah $ 0.081774, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPORE telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +20.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spore (SPORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 695.12K$ 695.12K $ 695.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 695.12K$ 695.12K $ 695.12K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,949,692.060008 999,949,692.060008 999,949,692.060008

Had Pasaran semasa Spore ialah $ 695.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPORE ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999949692.060008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 695.12K.