Sport Bettor AI (ZEBRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00010128 $ 0.00010128 $ 0.00010128 24J Rendah $ 0.000105 $ 0.000105 $ 0.000105 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00010128$ 0.00010128 $ 0.00010128 24J Tinggi $ 0.000105$ 0.000105 $ 0.000105 Sepanjang Masa $ 0.00031712$ 0.00031712 $ 0.00031712 Harga Terendah $ 0.00004725$ 0.00004725 $ 0.00004725 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -0.25% Perubahan Harga (7D) +1.04% Perubahan Harga (7D) +1.04%

Sport Bettor AI (ZEBRO) harga masa nyata ialah $0.00010291. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEBRO didagangkan antara $ 0.00010128 rendah dan $ 0.000105 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEBRO sepanjang masa ialah $ 0.00031712, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004725.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEBRO telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +1.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sport Bettor AI (ZEBRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.84K$ 102.84K $ 102.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.84K$ 102.84K $ 102.84K Bekalan Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Jumlah Bekalan 999,239,020.4349592 999,239,020.4349592 999,239,020.4349592

Had Pasaran semasa Sport Bettor AI ialah $ 102.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZEBRO ialah 999.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999239020.4349592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.84K.