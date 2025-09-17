Lagi Mengenai ZEBRO

Maklumat Harga ZEBRO

Laman Web Rasmi ZEBRO

Tokenomik ZEBRO

Ramalan Harga ZEBRO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sport Bettor AI Logo

Sport Bettor AI Harga (ZEBRO)

Tidak tersenarai

1 ZEBRO ke USD Harga Langsung:

$0.00010291
$0.00010291$0.00010291
-0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Sport Bettor AI (ZEBRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:35:37 (UTC+8)

Sport Bettor AI (ZEBRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00010128
$ 0.00010128$ 0.00010128
24J Rendah
$ 0.000105
$ 0.000105$ 0.000105
24J Tinggi

$ 0.00010128
$ 0.00010128$ 0.00010128

$ 0.000105
$ 0.000105$ 0.000105

$ 0.00031712
$ 0.00031712$ 0.00031712

$ 0.00004725
$ 0.00004725$ 0.00004725

-0.18%

-0.25%

+1.04%

+1.04%

Sport Bettor AI (ZEBRO) harga masa nyata ialah $0.00010291. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEBRO didagangkan antara $ 0.00010128 rendah dan $ 0.000105 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEBRO sepanjang masa ialah $ 0.00031712, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004725.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEBRO telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +1.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sport Bettor AI (ZEBRO) Maklumat Pasaran

$ 102.84K
$ 102.84K$ 102.84K

--
----

$ 102.84K
$ 102.84K$ 102.84K

999.24M
999.24M 999.24M

999,239,020.4349592
999,239,020.4349592 999,239,020.4349592

Had Pasaran semasa Sport Bettor AI ialah $ 102.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZEBRO ialah 999.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999239020.4349592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.84K.

Sport Bettor AI (ZEBRO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sport Bettor AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sport Bettor AI kepada USD adalah $ -0.0000116596.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sport Bettor AI kepada USD adalah $ -0.0000077332.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sport Bettor AI kepada USD adalah $ -0.00002941088064994.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.25%
30 Hari$ -0.0000116596-11.32%
60 Hari$ -0.0000077332-7.51%
90 Hari$ -0.00002941088064994-22.22%

Apakah itu Sport Bettor AI (ZEBRO)

Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Sport Bettor AI (ZEBRO) Sumber

Laman Web Rasmi

Sport Bettor AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sport Bettor AI (ZEBRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sport Bettor AI (ZEBRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sport Bettor AI.

Semak Sport Bettor AI ramalan harga sekarang!

ZEBRO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Sport Bettor AI (ZEBRO)

Memahami tokenomik Sport Bettor AI (ZEBRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEBRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sport Bettor AI (ZEBRO)

Berapakah nilai Sport Bettor AI (ZEBRO) hari ini?
Harga langsung ZEBRO dalam USD ialah 0.00010291 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZEBRO ke USD?
Harga semasa ZEBRO ke USD ialah $ 0.00010291. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sport Bettor AI?
Had pasaran untuk ZEBRO ialah $ 102.84K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZEBRO?
Bekalan edaran ZEBRO ialah 999.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEBRO?
ZEBRO mencapai harga ATH sebanyak 0.00031712 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEBRO?
ZEBRO melihat harga ATL sebanyak 0.00004725 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZEBRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZEBROialah -- USD.
Adakah ZEBRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZEBRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZEBROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:35:37 (UTC+8)

Sport Bettor AI (ZEBRO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.