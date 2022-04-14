Tokenomik Sport Bettor AI (ZEBRO)

Tokenomik Sport Bettor AI (ZEBRO)

Lihat cerapan utama tentang Sport Bettor AI (ZEBRO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Sport Bettor AI (ZEBRO) Maklumat

Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token.

Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol.

To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request.

Laman Web Rasmi:
https://app.virtuals.io/virtuals/4065

Sport Bettor AI (ZEBRO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sport Bettor AI (ZEBRO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 106.72K
$ 106.72K$ 106.72K
Jumlah Bekalan:
$ 999.24M
$ 999.24M$ 999.24M
Bekalan Edaran:
$ 999.24M
$ 999.24M$ 999.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 106.72K
$ 106.72K$ 106.72K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010681
$ 0.00010681$ 0.00010681

Tokenomik Sport Bettor AI (ZEBRO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Sport Bettor AI (ZEBRO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZEBRO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZEBRO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZEBRO, terokai ZEBRO harga langsung token!

ZEBRO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZEBRO? Halaman ramalan harga ZEBRO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.