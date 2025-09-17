Sports Analyst AI (SPORT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00044921 $ 0.00044921 $ 0.00044921 24J Rendah $ 0.00045323 $ 0.00045323 $ 0.00045323 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00044921$ 0.00044921 $ 0.00044921 24J Tinggi $ 0.00045323$ 0.00045323 $ 0.00045323 Sepanjang Masa $ 0.06956$ 0.06956 $ 0.06956 Harga Terendah $ 0.00039843$ 0.00039843 $ 0.00039843 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.56% Perubahan Harga (7D) +10.14% Perubahan Harga (7D) +10.14%

Sports Analyst AI (SPORT) harga masa nyata ialah $0.00045026. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPORT didagangkan antara $ 0.00044921 rendah dan $ 0.00045323 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPORT sepanjang masa ialah $ 0.06956, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00039843.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPORT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan +10.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sports Analyst AI (SPORT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Bekalan Peredaran 20.86M 20.86M 20.86M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Sports Analyst AI ialah $ 9.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPORT ialah 20.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.46K.