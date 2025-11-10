BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Sports Bet langsung hari ini ialah 0 USD.SBET modal pasaran ialah 30,315 USD. Jejaki masa nyata SBET kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Sports Bet langsung hari ini ialah 0 USD.SBET modal pasaran ialah 30,315 USD. Jejaki masa nyata SBET kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SBET

Maklumat Harga SBET

Apakah SBET

Laman Web Rasmi SBET

Tokenomik SBET

Ramalan Harga SBET

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sports Bet Logo

Sports Bet Harga (SBET)

Tidak tersenarai

1 SBET ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Sports Bet (SBET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:43:06 (UTC+8)

Sports Bet Harga Hari Ini

Harga langsung Sports Bet (SBET) hari ini ialah --, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SBET kepada USD penukaran adalah -- setiap SBET.

Sports Bet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 30,315, dengan bekalan edaran sebanyak 826.92M SBET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SBET didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00606519, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SBET dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sports Bet (SBET) Maklumat Pasaran

$ 30.32K
$ 30.32K$ 30.32K

--
----

$ 128.31K
$ 128.31K$ 128.31K

826.92M
826.92M 826.92M

3,500,000,000.0
3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Had Pasaran semasa Sports Bet ialah $ 30.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBET ialah 826.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.31K.

Sports Bet Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00606519
$ 0.00606519$ 0.00606519

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.02%

+0.00%

+0.00%

Sports Bet (SBET) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sports Bet kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sports Bet kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sports Bet kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sports Bet kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.02%
30 Hari$ 0-0.03%
60 Hari$ 0-0.02%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Sports Bet

Sports Bet (SBET) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SBET pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Sports Bet (SBET) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sports Bet berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Sports Bet yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SBET ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Sports Bet Ramalan Harga.

Apakah itu Sports Bet (SBET)

SBET aims to extend the experience of live streaming and betting for sports and e-sports through the metaverse.

The project aims to bring real-time streaming, real-time 3D content, and experience to almost every person connected to the internet in VR and AR.

In other words, the idea is to convert real-life sports events like a soccer match, into 3D and stream it on the metaverse with a lot more features! In addition, SBET offers a metaverse platform for a different audience and a decentralized betting protocol. Everything will be scalable.

The Sbetverse will allow gaming and streaming platforms to build their arenas, where gamers, athletes, sport associations or influencers can:

1 - Book a time slot to offer their streaming content, competitions, or metacasts.

2 - Create NFTs, which can also be used as betting assets, traded, or sold later.

3 - Engage community with custom ads, sell digital and physical goods.

4 - Create language specific virtual chat lounges and events.

5 - Create prizes that can be rewarded in form of tokens.

The SBET Project will also offer an fair, and straightforward solution for the sports betting community. The platform allows users to have more control over their own bets and transactions.

No customer identification process is required due to the way a blockchain works, and users can bet any amount. To avoid sensitive data collection, SBET will work with cryptocurrency only. All you will need to bet is a crypto wallet, like Metamask or Trust-Wallet.

Think of the SBET protocol as a Decentralized Autonomous Organization, leveraging Ethereum 2.0 scalability and speed and most important, the staking for token stability, offering interoperability between different technologies so, that users can interact with each other regardless of their platform.

The project counts on the community and investors for long-term growth, the community will decide what features and which sports are included first in the project. You are the target audience, therefore you have the voice!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Sports Bet (SBET) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sports Bet

Berapakah nilai 1 Sports Bet pada tahun 2030?
Jika Sports Bet berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Sports Bet berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:43:06 (UTC+8)

Sports Bet (SBET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Sports Bet

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04353
$0.04353$0.04353

+117.65%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1230
$0.1230$0.1230

+29.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004295
$0.000004295$0.000004295

+65.19%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00404
$0.00404$0.00404

+34.66%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013539
$0.013539$0.013539

+33.73%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1230
$0.1230$0.1230

+29.47%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000295
$0.00000000000295$0.00000000000295

+25.00%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.