Tokenomik Sports Bet (SBET)
Sports Bet (SBET) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sports Bet (SBET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Sports Bet (SBET) Maklumat
SBET aims to extend the experience of live streaming and betting for sports and e-sports through the metaverse.
The project aims to bring real-time streaming, real-time 3D content, and experience to almost every person connected to the internet in VR and AR.
In other words, the idea is to convert real-life sports events like a soccer match, into 3D and stream it on the metaverse with a lot more features! In addition, SBET offers a metaverse platform for a different audience and a decentralized betting protocol. Everything will be scalable.
The Sbetverse will allow gaming and streaming platforms to build their arenas, where gamers, athletes, sport associations or influencers can:
1 - Book a time slot to offer their streaming content, competitions, or metacasts.
2 - Create NFTs, which can also be used as betting assets, traded, or sold later.
3 - Engage community with custom ads, sell digital and physical goods.
4 - Create language specific virtual chat lounges and events.
5 - Create prizes that can be rewarded in form of tokens.
The SBET Project will also offer an fair, and straightforward solution for the sports betting community. The platform allows users to have more control over their own bets and transactions.
No customer identification process is required due to the way a blockchain works, and users can bet any amount. To avoid sensitive data collection, SBET will work with cryptocurrency only. All you will need to bet is a crypto wallet, like Metamask or Trust-Wallet.
Think of the SBET protocol as a Decentralized Autonomous Organization, leveraging Ethereum 2.0 scalability and speed and most important, the staking for token stability, offering interoperability between different technologies so, that users can interact with each other regardless of their platform.
The project counts on the community and investors for long-term growth, the community will decide what features and which sports are included first in the project. You are the target audience, therefore you have the voice!
Tokenomik Sports Bet (SBET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Sports Bet (SBET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SBET yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SBET yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SBET, terokai SBET harga langsung token!
SBET Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SBET? Halaman ramalan harga SBET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian