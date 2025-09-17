Sportstensor (SN41) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 24J Rendah $ 5.83 $ 5.83 $ 5.83 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 24J Tinggi $ 5.83$ 5.83 $ 5.83 Sepanjang Masa $ 6.8$ 6.8 $ 6.8 Harga Terendah $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Perubahan Harga (1J) -3.21% Perubahan Harga (1D) +2.30% Perubahan Harga (7D) +159.33% Perubahan Harga (7D) +159.33%

Sportstensor (SN41) harga masa nyata ialah $4.9. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN41 didagangkan antara $ 4.14 rendah dan $ 5.83 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN41 sepanjang masa ialah $ 6.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.81.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN41 telah berubah sebanyak -3.21% sejak sejam yang lalu, +2.30% dalam 24 jam dan +159.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sportstensor (SN41) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.39M$ 12.39M $ 12.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.39M$ 12.39M $ 12.39M Bekalan Peredaran 2.53M 2.53M 2.53M Jumlah Bekalan 2,528,052.658938412 2,528,052.658938412 2,528,052.658938412

Had Pasaran semasa Sportstensor ialah $ 12.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN41 ialah 2.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2528052.658938412. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.39M.