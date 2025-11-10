SPREDD Harga Hari Ini

Harga langsung SPREDD (SPRDD) hari ini ialah --, dengan 1.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPRDD kepada USD penukaran adalah -- setiap SPRDD.

SPREDD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 364,752, dengan bekalan edaran sebanyak 996.81M SPRDD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPRDD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SPRDD dipindahkan -1.22% dalam sejam terakhir dan -19.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SPREDD (SPRDD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 364.75K$ 364.75K $ 364.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 365.79K$ 365.79K $ 365.79K Bekalan Peredaran 996.81M 996.81M 996.81M Jumlah Bekalan 999,650,000.0 999,650,000.0 999,650,000.0

Had Pasaran semasa SPREDD ialah $ 364.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPRDD ialah 996.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999650000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 365.79K.