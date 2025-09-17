Spring Staked SUI (SSUI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.55 $ 3.55 $ 3.55 24J Rendah $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 24J Tinggi $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 Sepanjang Masa $ 18.79$ 18.79 $ 18.79 Harga Terendah $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +1.90% Perubahan Harga (7D) +2.82% Perubahan Harga (7D) +2.82%

Spring Staked SUI (SSUI) harga masa nyata ialah $3.66. Sepanjang 24 jam yang lalu, SSUI didagangkan antara $ 3.55 rendah dan $ 3.72 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SSUI sepanjang masa ialah $ 18.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.75.

Dari segi prestasi jangka pendek, SSUI telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +1.90% dalam 24 jam dan +2.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spring Staked SUI (SSUI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.37M$ 30.37M $ 30.37M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.37M$ 30.37M $ 30.37M Bekalan Peredaran 8.30M 8.30M 8.30M Jumlah Bekalan 8,295,888.845 8,295,888.845 8,295,888.845

Had Pasaran semasa Spring Staked SUI ialah $ 30.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSUI ialah 8.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8295888.845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.37M.