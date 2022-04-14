Tokenomik Spring Staked SUI (SSUI)

Lihat cerapan utama tentang Spring Staked SUI (SSUI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Spring Staked SUI (SSUI) Maklumat

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui.

It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

Laman Web Rasmi:
https://springsui.com/

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Spring Staked SUI (SSUI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 32.27M
Jumlah Bekalan:
$ 8.30M
Bekalan Edaran:
$ 8.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 32.27M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 18.79
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.75
Harga Semasa:
$ 3.9
Tokenomik Spring Staked SUI (SSUI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Spring Staked SUI (SSUI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SSUI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SSUI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SSUI, terokai SSUI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.