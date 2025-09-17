SPUD (SPUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00101743 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +2.85%

SPUD (SPUD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPUD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPUD sepanjang masa ialah $ 0.00101743, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPUD telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +2.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SPUD (SPUD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 425.18K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 425.18K Bekalan Peredaran 914.78M Jumlah Bekalan 914,784,798.4473076

Had Pasaran semasa SPUD ialah $ 425.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPUD ialah 914.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 914784798.4473076. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 425.18K.