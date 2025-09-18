Spunk (SPUNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00433601 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.58% Perubahan Harga (1D) -2.64% Perubahan Harga (7D) +11.30%

Spunk (SPUNK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPUNK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPUNK sepanjang masa ialah $ 0.00433601, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPUNK telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, -2.64% dalam 24 jam dan +11.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spunk (SPUNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.15K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.53K Bekalan Peredaran 876.16M Jumlah Bekalan 983,008,532.451682

Had Pasaran semasa Spunk ialah $ 3.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPUNK ialah 876.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 983008532.451682. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.53K.