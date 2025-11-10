SPURDO Harga Hari Ini

Harga langsung SPURDO (SPURDO) hari ini ialah $ 0.0000019, dengan 5.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPURDO kepada USD penukaran adalah $ 0.0000019 setiap SPURDO.

SPURDO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,894,327, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00T SPURDO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPURDO didagangkan antara $ 0.00000168 (rendah) dan $ 0.0000021 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000766, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SPURDO dipindahkan +0.33% dalam sejam terakhir dan -0.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SPURDO (SPURDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SPURDO ialah $ 1.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPURDO ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.89M.