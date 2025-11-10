SPX6969 Harga Hari Ini

Harga langsung SPX6969 (SPX6969) hari ini ialah $ 0.00014151, dengan 13.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPX6969 kepada USD penukaran adalah $ 0.00014151 setiap SPX6969.

SPX6969 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 141,336, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M SPX6969. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPX6969 didagangkan antara $ 0.00010856 (rendah) dan $ 0.00014135 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00302399, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010856.

Dalam prestasi jangka pendek, SPX6969 dipindahkan +1.38% dalam sejam terakhir dan -51.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SPX6969 (SPX6969) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 141.34K$ 141.34K $ 141.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 141.34K$ 141.34K $ 141.34K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,558.985068 999,998,558.985068 999,998,558.985068

