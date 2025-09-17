SQRBIT (SQRB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.107605$ 0.107605 $ 0.107605 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +5.89% Perubahan Harga (7D) -5.24% Perubahan Harga (7D) -5.24%

SQRBIT (SQRB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQRB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQRB sepanjang masa ialah $ 0.107605, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQRB telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +5.89% dalam 24 jam dan -5.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SQRBIT (SQRB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.22K$ 61.22K $ 61.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 180.04K$ 180.04K $ 180.04K Bekalan Peredaran 3.40B 3.40B 3.40B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SQRBIT ialah $ 61.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQRB ialah 3.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 180.04K.