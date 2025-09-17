sqrFUND (SQR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0037965$ 0.0037965 $ 0.0037965 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.78% Perubahan Harga (1D) -1.43% Perubahan Harga (7D) +42.70% Perubahan Harga (7D) +42.70%

sqrFUND (SQR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQR sepanjang masa ialah $ 0.0037965, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQR telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, -1.43% dalam 24 jam dan +42.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sqrFUND (SQR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.99K$ 72.99K $ 72.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.99K$ 72.99K $ 72.99K Bekalan Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Jumlah Bekalan 1,099,945,371.965385 1,099,945,371.965385 1,099,945,371.965385

Had Pasaran semasa sqrFUND ialah $ 72.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQR ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1099945371.965385. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.99K.