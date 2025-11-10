SQUAD Strategy Harga Hari Ini

Harga langsung SQUAD Strategy (SQUADSTR) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SQUADSTR kepada USD penukaran adalah -- setiap SQUADSTR.

SQUAD Strategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,637.23, dengan bekalan edaran sebanyak 833.02M SQUADSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SQUADSTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SQUADSTR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Bekalan Peredaran 833.02M 833.02M 833.02M Jumlah Bekalan 833,023,995.5703112 833,023,995.5703112 833,023,995.5703112

Had Pasaran semasa SQUAD Strategy ialah $ 10.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQUADSTR ialah 833.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 833023995.5703112. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.64K.