Tokenomik SQUAD Strategy (SQUADSTR)

Lihat cerapan utama tentang SQUAD Strategy (SQUADSTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:06:11 (UTC+8)
USD

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SQUAD Strategy (SQUADSTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.64K
$ 10.64K
Jumlah Bekalan:
$ 833.02M
$ 833.02M
Bekalan Edaran:
$ 833.02M
$ 833.02M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.64K
$ 10.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

SQUAD Strategy (SQUADSTR) Maklumat

SQUAD Strategy (SQUADSTR) is a decentralized trading and NFT automation protocol deployed on the BNB Smart Chain. The project is designed to algorithmically purchase, relist, and manage Pancake Squad NFTs through on-chain smart contract logic. The system consists of two core contracts: SQUAD_STRATEGY, which handles trading, fee management, and treasury allocation, and SQUAD_TREASURY, which executes NFT listings and automated token burns. Using the PancakeSwap NFT Market as its operational base, SQUAD Strategy autonomously acquires NFTs listed under predefined profit conditions, transfers them to the treasury, and relists them at a calculated markup. Collected proceeds are partially converted into buybacks and token burns to maintain a deflationary supply model. The token integrates dynamic transaction limits, automated fee conversion, and non-custodial treasury management, ensuring transparent and self-sustaining ecosystem behavior without manual intervention. Overall, SQUAD Strategy aims to connect DeFi tokenomics with automated NFT market operations in a verifiable, fully on-chain system.

Laman Web Rasmi:
https://squadstrategy.io/

Tokenomik SQUAD Strategy (SQUADSTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SQUAD Strategy (SQUADSTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SQUADSTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SQUADSTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SQUADSTR, terokai SQUADSTR harga langsung token!

SQUADSTR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SQUADSTR? Halaman ramalan harga SQUADSTR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

