Apakah itu Squid Game (SQUID)

Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.

Berapakah nilai Squid Game (SQUID) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Squid Game (SQUID) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Squid Game.

Tokenomik Squid Game (SQUID)

Memahami tokenomik Squid Game (SQUID) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SQUID dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Squid Game (SQUID)

Berapakah nilai Squid Game (SQUID) hari ini?
Harga langsung SQUID dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.

Apakah had pasaran Squid Game?
Had pasaran untuk SQUID ialah $36.64K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.

Apakah bekalan edaran SQUID?
Bekalan edaran SQUID ialah 100.00B USD.

Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SQUID?
SQUID mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.

Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SQUID?
SQUID melihat harga ATL sebanyak 0 USD.

Berapakah jumlah dagangan SQUID?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SQUID ialah -- USD.

Adakah SQUID akan naik lebih tinggi tahun ini?
SQUID mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

