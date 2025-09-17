SquidOnSui (SQID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -2.04% Perubahan Harga (7D) -1.50% Perubahan Harga (7D) -1.50%

SquidOnSui (SQID) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQID didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQID sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQID telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -2.04% dalam 24 jam dan -1.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SquidOnSui (SQID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.81K$ 19.81K $ 19.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.81K$ 19.81K $ 19.81K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SquidOnSui ialah $ 19.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQID ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.81K.