Squill Harga Hari Ini

Harga langsung Squill (SQUILL) hari ini ialah $ 0.095496, dengan 0.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SQUILL kepada USD penukaran adalah $ 0.095496 setiap SQUILL.

Squill kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 338,308, dengan bekalan edaran sebanyak 3.54M SQUILL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SQUILL didagangkan antara $ 0.094542 (rendah) dan $ 0.095371 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.523435, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.069945.

Dalam prestasi jangka pendek, SQUILL dipindahkan +0.79% dalam sejam terakhir dan -14.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Squill (SQUILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 338.31K$ 338.31K $ 338.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 954.96K$ 954.96K $ 954.96K Bekalan Peredaran 3.54M 3.54M 3.54M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Squill ialah $ 338.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQUILL ialah 3.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 954.96K.