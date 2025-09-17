Squirrel Swap (SQRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00352178$ 0.00352178 $ 0.00352178 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -8.85% Perubahan Harga (7D) +6.92% Perubahan Harga (7D) +6.92%

Squirrel Swap (SQRL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQRL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQRL sepanjang masa ialah $ 0.00352178, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQRL telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -8.85% dalam 24 jam dan +6.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Squirrel Swap (SQRL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,887,120.827155 999,887,120.827155 999,887,120.827155

Had Pasaran semasa Squirrel Swap ialah $ 19.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQRL ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999887120.827155. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.50K.