SroomAI DAO (SHR0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00151926 $ 0.00151926 $ 0.00151926 24J Rendah $ 0.00159144 $ 0.00159144 $ 0.00159144 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00151926$ 0.00151926 $ 0.00151926 24J Tinggi $ 0.00159144$ 0.00159144 $ 0.00159144 Sepanjang Masa $ 0.02437799$ 0.02437799 $ 0.02437799 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.94% Perubahan Harga (1D) +2.43% Perubahan Harga (7D) -1.01% Perubahan Harga (7D) -1.01%

SroomAI DAO (SHR0) harga masa nyata ialah $0.00157053. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHR0 didagangkan antara $ 0.00151926 rendah dan $ 0.00159144 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHR0 sepanjang masa ialah $ 0.02437799, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHR0 telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, +2.43% dalam 24 jam dan -1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SroomAI DAO (SHR0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Jumlah Bekalan 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Had Pasaran semasa SroomAI DAO ialah $ 1.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHR0 ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.