SroomAI DAO Logo

SroomAI DAO Harga (SHR0)

Tidak tersenarai

1 SHR0 ke USD Harga Langsung:

$0.00157146
+2.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
SroomAI DAO (SHR0) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:51:34 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00151926
24J Rendah
$ 0.00159144
24J Tinggi

$ 0.00151926
$ 0.00159144
$ 0.02437799
$ 0
-0.94%

+2.43%

-1.01%

-1.01%

SroomAI DAO (SHR0) harga masa nyata ialah $0.00157053. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHR0 didagangkan antara $ 0.00151926 rendah dan $ 0.00159144 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHR0 sepanjang masa ialah $ 0.02437799, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHR0 telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, +2.43% dalam 24 jam dan -1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SroomAI DAO (SHR0) Maklumat Pasaran

$ 1.73M
--
$ 1.73M
1.10B
1,100,000,000.0
Had Pasaran semasa SroomAI DAO ialah $ 1.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHR0 ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.

SroomAI DAO (SHR0) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SroomAI DAO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SroomAI DAO kepada USD adalah $ -0.0005344967.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SroomAI DAO kepada USD adalah $ -0.0007756191.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SroomAI DAO kepada USD adalah $ -0.001611733046568062.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.43%
30 Hari$ -0.0005344967-34.03%
60 Hari$ -0.0007756191-49.38%
90 Hari$ -0.001611733046568062-50.64%

Apakah itu SroomAI DAO (SHR0)

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

SroomAI DAO (SHR0) Sumber

Laman Web Rasmi

SroomAI DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SroomAI DAO (SHR0) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SroomAI DAO (SHR0) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SroomAI DAO.

Semak SroomAI DAO ramalan harga sekarang!

SHR0 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SroomAI DAO (SHR0)

Memahami tokenomik SroomAI DAO (SHR0) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHR0 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SroomAI DAO (SHR0)

Berapakah nilai SroomAI DAO (SHR0) hari ini?
Harga langsung SHR0 dalam USD ialah 0.00157053 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SHR0 ke USD?
Harga semasa SHR0 ke USD ialah $ 0.00157053. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SroomAI DAO?
Had pasaran untuk SHR0 ialah $ 1.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SHR0?
Bekalan edaran SHR0 ialah 1.10B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHR0?
SHR0 mencapai harga ATH sebanyak 0.02437799 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHR0?
SHR0 melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SHR0?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHR0ialah -- USD.
Adakah SHR0 akan naik lebih tinggi tahun ini?
SHR0 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHR0ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:51:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.