stabble Harga Hari Ini

Harga langsung stabble (STB) hari ini ialah $ 0.00412612, dengan 3.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STB kepada USD penukaran adalah $ 0.00412612 setiap STB.

stabble kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 408,339, dengan bekalan edaran sebanyak 98.80M STB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STB didagangkan antara $ 0.00392255 (rendah) dan $ 0.00416974 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04127941, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00301014.

Dalam prestasi jangka pendek, STB dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -32.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

stabble (STB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 408.34K$ 408.34K $ 408.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Bekalan Peredaran 98.80M 98.80M 98.80M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa stabble ialah $ 408.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STB ialah 98.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.07M.