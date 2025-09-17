Stable (STABLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 24J Rendah $ 2.44 $ 2.44 $ 2.44 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 24J Tinggi $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 Sepanjang Masa $ 18.21$ 18.21 $ 18.21 Harga Terendah $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) +4.90% Perubahan Harga (7D) -3.69% Perubahan Harga (7D) -3.69%

Stable (STABLE) harga masa nyata ialah $2.25. Sepanjang 24 jam yang lalu, STABLE didagangkan antara $ 2.15 rendah dan $ 2.44 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STABLE sepanjang masa ialah $ 18.21, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.57.

Dari segi prestasi jangka pendek, STABLE telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +4.90% dalam 24 jam dan -3.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stable (STABLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Bekalan Peredaran 1000.00K 1000.00K 1000.00K Jumlah Bekalan 999,999.41 999,999.41 999,999.41

Had Pasaran semasa Stable ialah $ 2.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STABLE ialah 1000.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999.41. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.25M.