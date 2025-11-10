Stable Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Stable Coin (SBC) hari ini ialah $ 0.99981, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SBC kepada USD penukaran adalah $ 0.99981 setiap SBC.

Stable Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,566,713, dengan bekalan edaran sebanyak 1.57M SBC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SBC didagangkan antara $ 0.99962 (rendah) dan $ 0.999975 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.005, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.997838.

Dalam prestasi jangka pendek, SBC dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stable Coin (SBC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Bekalan Peredaran 1.57M 1.57M 1.57M Jumlah Bekalan 1,567,166.248857 1,567,166.248857 1,567,166.248857

Had Pasaran semasa Stable Coin ialah $ 1.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBC ialah 1.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1567166.248857. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.57M.