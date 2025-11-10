Tokenomik Stable Coin (SBC)

Tokenomik Stable Coin (SBC)

Lihat cerapan utama tentang Stable Coin (SBC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:20:02 (UTC+8)
USD

Stable Coin (SBC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stable Coin (SBC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Jumlah Bekalan:
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Bekalan Edaran:
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.997838
$ 0.997838$ 0.997838
Harga Semasa:
$ 0.999657
$ 0.999657$ 0.999657

Stable Coin (SBC) Maklumat

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

Laman Web Rasmi:
https://stablecoin.xyz/
Kertas putih:
https://ipfs.io/ipfs/QmRasD2fd8xt7gQphCHb4tLw2kwkCu1oekgfJzNp7QuPeA

Tokenomik Stable Coin (SBC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stable Coin (SBC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SBC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SBC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SBC, terokai SBC harga langsung token!

SBC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SBC? Halaman ramalan harga SBC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi