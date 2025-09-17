Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 24J Rendah $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 24J Tinggi $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Sepanjang Masa $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Harga Terendah $ 0.980819$ 0.980819 $ 0.980819 Perubahan Harga (1J) +0.66% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) +0.54% Perubahan Harga (7D) +0.54%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) harga masa nyata ialah $1.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSDX didagangkan antara $ 1.092 rendah dan $ 1.12 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSDX sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.980819.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSDX telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +0.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 258.51M$ 258.51M $ 258.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 258.51M$ 258.51M $ 258.51M Bekalan Peredaran 233.89M 233.89M 233.89M Jumlah Bekalan 233,887,033.024509 233,887,033.024509 233,887,033.024509

Had Pasaran semasa Stables Labs Staked USDX ialah $ 258.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSDX ialah 233.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 233887033.024509. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 258.51M.