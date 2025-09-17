Lagi Mengenai USDX

Maklumat Harga USDX

Kertas putih USDX

Laman Web Rasmi USDX

Tokenomik USDX

Ramalan Harga USDX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Stables Labs USDX Logo

Stables Labs USDX Harga (USDX)

Tidak tersenarai

1 USDX ke USD Harga Langsung:

$0,997249
$0,997249$0,997249
+0,10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Stables Labs USDX (USDX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:03:55 (UTC+8)

Stables Labs USDX (USDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0,995612
$ 0,995612$ 0,995612
24J Rendah
$ 1,009
$ 1,009$ 1,009
24J Tinggi

$ 0,995612
$ 0,995612$ 0,995612

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 1,057
$ 1,057$ 1,057

$ 0,944423
$ 0,944423$ 0,944423

-0,04%

+0,08%

+0,08%

+0,08%

Stables Labs USDX (USDX) harga masa nyata ialah $0,997401. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDX didagangkan antara $ 0,995612 rendah dan $ 1,009 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDX sepanjang masa ialah $ 1,057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,944423.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDX telah berubah sebanyak -0,04% sejak sejam yang lalu, +0,08% dalam 24 jam dan +0,08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stables Labs USDX (USDX) Maklumat Pasaran

$ 679,28M
$ 679,28M$ 679,28M

--
----

$ 679,28M
$ 679,28M$ 679,28M

681,05M
681,05M 681,05M

681.054.178,0304755
681.054.178,0304755 681.054.178,0304755

Had Pasaran semasa Stables Labs USDX ialah $ 679,28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDX ialah 681,05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 681054178.0304755. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 679,28M.

Stables Labs USDX (USDX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Stables Labs USDX kepada USD adalah $ +0,00084323.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Stables Labs USDX kepada USD adalah $ -0,0006322524.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Stables Labs USDX kepada USD adalah $ -0,0009900202.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Stables Labs USDX kepada USD adalah $ -0,0019406417585553.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0,00084323+0,08%
30 Hari$ -0,0006322524-0,06%
60 Hari$ -0,0009900202-0,09%
90 Hari$ -0,0019406417585553-0,19%

Apakah itu Stables Labs USDX (USDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Stables Labs USDX (USDX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Stables Labs USDX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stables Labs USDX (USDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stables Labs USDX (USDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stables Labs USDX.

Semak Stables Labs USDX ramalan harga sekarang!

USDX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Stables Labs USDX (USDX)

Memahami tokenomik Stables Labs USDX (USDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stables Labs USDX (USDX)

Berapakah nilai Stables Labs USDX (USDX) hari ini?
Harga langsung USDX dalam USD ialah 0,997401 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDX ke USD?
Harga semasa USDX ke USD ialah $ 0,997401. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stables Labs USDX?
Had pasaran untuk USDX ialah $ 679,28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDX?
Bekalan edaran USDX ialah 681,05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDX?
USDX mencapai harga ATH sebanyak 1,057 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDX?
USDX melihat harga ATL sebanyak 0,944423 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDXialah -- USD.
Adakah USDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:03:55 (UTC+8)

Stables Labs USDX (USDX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.