Stables Labs USDX (USDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,995612 $ 0,995612 $ 0,995612 24J Rendah $ 1,009 $ 1,009 $ 1,009 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,995612$ 0,995612 $ 0,995612 24J Tinggi $ 1,009$ 1,009 $ 1,009 Sepanjang Masa $ 1,057$ 1,057 $ 1,057 Harga Terendah $ 0,944423$ 0,944423 $ 0,944423 Perubahan Harga (1J) -0,04% Perubahan Harga (1D) +0,08% Perubahan Harga (7D) +0,08% Perubahan Harga (7D) +0,08%

Stables Labs USDX (USDX) harga masa nyata ialah $0,997401. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDX didagangkan antara $ 0,995612 rendah dan $ 1,009 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDX sepanjang masa ialah $ 1,057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,944423.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDX telah berubah sebanyak -0,04% sejak sejam yang lalu, +0,08% dalam 24 jam dan +0,08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stables Labs USDX (USDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 679,28M$ 679,28M $ 679,28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 679,28M$ 679,28M $ 679,28M Bekalan Peredaran 681,05M 681,05M 681,05M Jumlah Bekalan 681.054.178,0304755 681.054.178,0304755 681.054.178,0304755

Had Pasaran semasa Stables Labs USDX ialah $ 679,28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDX ialah 681,05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 681054178.0304755. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 679,28M.