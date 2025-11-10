Stacy Staked XTZ Harga Hari Ini

Harga langsung Stacy Staked XTZ (STXTZ) hari ini ialah $ 0.674031, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STXTZ kepada USD penukaran adalah $ 0.674031 setiap STXTZ.

Stacy Staked XTZ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,037,722, dengan bekalan edaran sebanyak 8.96M STXTZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STXTZ didagangkan antara $ 0.674031 (rendah) dan $ 0.674031 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.06, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.464512.

Dalam prestasi jangka pendek, STXTZ dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +13.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Bekalan Peredaran 8.96M 8.96M 8.96M Jumlah Bekalan 8,957,629.025724 8,957,629.025724 8,957,629.025724

Had Pasaran semasa Stacy Staked XTZ ialah $ 6.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STXTZ ialah 8.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8957629.025724. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.04M.