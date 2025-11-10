Tokenomik Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Lihat cerapan utama tentang Stacy Staked XTZ (STXTZ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:20:12 (UTC+8)
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stacy Staked XTZ (STXTZ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.04M
Jumlah Bekalan:
$ 8.96M
Bekalan Edaran:
$ 8.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.06
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.464512
Harga Semasa:
$ 0.674031
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Maklumat

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

Laman Web Rasmi:
https://stacy.fi
Kertas putih:
https://docs.youves.com/stxtz/stXTZ

Tokenomik Stacy Staked XTZ (STXTZ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stacy Staked XTZ (STXTZ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STXTZ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STXTZ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STXTZ, terokai STXTZ harga langsung token!

STXTZ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STXTZ? Halaman ramalan harga STXTZ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

