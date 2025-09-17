Stader BNBx (BNBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1,012.25 $ 1,012.25 $ 1,012.25 24J Rendah $ 1,059.01 $ 1,059.01 $ 1,059.01 24J Tinggi 24J Rendah $ 1,012.25$ 1,012.25 $ 1,012.25 24J Tinggi $ 1,059.01$ 1,059.01 $ 1,059.01 Sepanjang Masa $ 1,612.2$ 1,612.2 $ 1,612.2 Harga Terendah $ 17.73$ 17.73 $ 17.73 Perubahan Harga (1J) -0.25% Perubahan Harga (1D) +3.79% Perubahan Harga (7D) +8.59% Perubahan Harga (7D) +8.59%

Stader BNBx (BNBX) harga masa nyata ialah $1,053.56. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNBX didagangkan antara $ 1,012.25 rendah dan $ 1,059.01 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNBX sepanjang masa ialah $ 1,612.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 17.73.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNBX telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, +3.79% dalam 24 jam dan +8.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stader BNBx (BNBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.29M$ 17.29M $ 17.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 16.41K 16.41K 16.41K Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa Stader BNBx ialah $ 17.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNBX ialah 16.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.