Stader ETHx Harga (ETHX)

Tidak tersenarai

1 ETHX ke USD Harga Langsung:

$4,828.96
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Stader ETHx (ETHX) Carta Harga Langsung
Stader ETHx (ETHX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,738.6
24J Rendah
$ 4,851.15
24J Tinggi

$ 4,738.6
$ 4,851.15
$ 5,253.42
$ 1,474.49
+0.23%

-0.07%

+5.44%

+5.44%

Stader ETHx (ETHX) harga masa nyata ialah $4,828.65. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHX didagangkan antara $ 4,738.6 rendah dan $ 4,851.15 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHX sepanjang masa ialah $ 5,253.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,474.49.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHX telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +5.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stader ETHx (ETHX) Maklumat Pasaran

$ 688.59M
--
$ 688.59M
142.60K
142,604.0525697857
Had Pasaran semasa Stader ETHx ialah $ 688.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETHX ialah 142.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 142604.0525697857. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 688.59M.

Stader ETHx (ETHX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Stader ETHx kepada USD adalah $ -3.739821039092.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Stader ETHx kepada USD adalah $ +51.7471934550.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Stader ETHx kepada USD adalah $ +1,353.0886487850.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Stader ETHx kepada USD adalah $ +2,156.583011410098.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.739821039092-0.07%
30 Hari$ +51.7471934550+1.07%
60 Hari$ +1,353.0886487850+28.02%
90 Hari$ +2,156.583011410098+80.71%

Apakah itu Stader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Stader ETHx (ETHX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Stader ETHx Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stader ETHx (ETHX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stader ETHx (ETHX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stader ETHx.

Semak Stader ETHx ramalan harga sekarang!

ETHX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Stader ETHx (ETHX)

Memahami tokenomik Stader ETHx (ETHX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ETHX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stader ETHx (ETHX)

Berapakah nilai Stader ETHx (ETHX) hari ini?
Harga langsung ETHX dalam USD ialah 4,828.65 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ETHX ke USD?
Harga semasa ETHX ke USD ialah $ 4,828.65. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stader ETHx?
Had pasaran untuk ETHX ialah $ 688.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ETHX?
Bekalan edaran ETHX ialah 142.60K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETHX?
ETHX mencapai harga ATH sebanyak 5,253.42 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETHX?
ETHX melihat harga ATL sebanyak 1,474.49 USD.
Berapakah jumlah dagangan ETHX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ETHXialah -- USD.
Adakah ETHX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ETHX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ETHXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.