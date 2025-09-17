Stader ETHx (ETHX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,738.6 $ 4,738.6 $ 4,738.6 24J Rendah $ 4,851.15 $ 4,851.15 $ 4,851.15 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,738.6$ 4,738.6 $ 4,738.6 24J Tinggi $ 4,851.15$ 4,851.15 $ 4,851.15 Sepanjang Masa $ 5,253.42$ 5,253.42 $ 5,253.42 Harga Terendah $ 1,474.49$ 1,474.49 $ 1,474.49 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) +5.44% Perubahan Harga (7D) +5.44%

Stader ETHx (ETHX) harga masa nyata ialah $4,828.65. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETHX didagangkan antara $ 4,738.6 rendah dan $ 4,851.15 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETHX sepanjang masa ialah $ 5,253.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,474.49.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETHX telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +5.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stader ETHx (ETHX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 688.59M$ 688.59M $ 688.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 688.59M$ 688.59M $ 688.59M Bekalan Peredaran 142.60K 142.60K 142.60K Jumlah Bekalan 142,604.0525697857 142,604.0525697857 142,604.0525697857

Had Pasaran semasa Stader ETHx ialah $ 688.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETHX ialah 142.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 142604.0525697857. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 688.59M.