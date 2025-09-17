Stader MaticX (MATICX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.294941 $ 0.294941 $ 0.294941 24J Rendah $ 0.303072 $ 0.303072 $ 0.303072 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.294941$ 0.294941 $ 0.294941 24J Tinggi $ 0.303072$ 0.303072 $ 0.303072 Sepanjang Masa $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 Harga Terendah $ 0.17723$ 0.17723 $ 0.17723 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +1.21% Perubahan Harga (7D) -3.19% Perubahan Harga (7D) -3.19%

Stader MaticX (MATICX) harga masa nyata ialah $0.300792. Sepanjang 24 jam yang lalu, MATICX didagangkan antara $ 0.294941 rendah dan $ 0.303072 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MATICX sepanjang masa ialah $ 2.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.17723.

Dari segi prestasi jangka pendek, MATICX telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.21% dalam 24 jam dan -3.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stader MaticX (MATICX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.71M$ 40.71M $ 40.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.71M$ 40.71M $ 40.71M Bekalan Peredaran 135.42M 135.42M 135.42M Jumlah Bekalan 135,417,479.6187743 135,417,479.6187743 135,417,479.6187743

Had Pasaran semasa Stader MaticX ialah $ 40.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MATICX ialah 135.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 135417479.6187743. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.71M.