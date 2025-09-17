Staicy Sport (SPORT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.067636 $ 0.067636 $ 0.067636 24J Rendah $ 0.072647 $ 0.072647 $ 0.072647 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.067636$ 0.067636 $ 0.067636 24J Tinggi $ 0.072647$ 0.072647 $ 0.072647 Sepanjang Masa $ 0.136251$ 0.136251 $ 0.136251 Harga Terendah $ 0.01740275$ 0.01740275 $ 0.01740275 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +2.03% Perubahan Harga (7D) -5.52% Perubahan Harga (7D) -5.52%

Staicy Sport (SPORT) harga masa nyata ialah $0.069456. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPORT didagangkan antara $ 0.067636 rendah dan $ 0.072647 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPORT sepanjang masa ialah $ 0.136251, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01740275.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPORT telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +2.03% dalam 24 jam dan -5.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Staicy Sport (SPORT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M Bekalan Peredaran 64.35M 64.35M 64.35M Jumlah Bekalan 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

Had Pasaran semasa Staicy Sport ialah $ 4.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPORT ialah 64.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 105000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.35M.