STAKE (STAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0882 $ 0.0882 $ 0.0882 24J Rendah $ 0.089327 $ 0.089327 $ 0.089327 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0882$ 0.0882 $ 0.0882 24J Tinggi $ 0.089327$ 0.089327 $ 0.089327 Sepanjang Masa $ 43.0$ 43.0 $ 43.0 Harga Terendah $ 0.00478135$ 0.00478135 $ 0.00478135 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) -13.72% Perubahan Harga (7D) -13.72%

STAKE (STAKE) harga masa nyata ialah $0.088963. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAKE didagangkan antara $ 0.0882 rendah dan $ 0.089327 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAKE sepanjang masa ialah $ 43.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00478135.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAKE telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan -13.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

STAKE (STAKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.42K$ 164.42K $ 164.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 778.84K$ 778.84K $ 778.84K Bekalan Peredaran 1.85M 1.85M 1.85M Jumlah Bekalan 8,754,613.048576111 8,754,613.048576111 8,754,613.048576111

Had Pasaran semasa STAKE ialah $ 164.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAKE ialah 1.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8754613.048576111. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 778.84K.