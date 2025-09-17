Apakah itu Stake DAO FXN (SDFXN)

Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stake DAO FXN (SDFXN) Berapakah nilai Stake DAO FXN (SDFXN) hari ini? Harga langsung SDFXN dalam USD ialah 66.79 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SDFXN ke USD? $ 66.79 . Lihat Harga semasa SDFXN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Stake DAO FXN? Had pasaran untuk SDFXN ialah $ 1.39M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SDFXN? Bekalan edaran SDFXN ialah 20.86K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SDFXN? SDFXN mencapai harga ATH sebanyak 133.66 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SDFXN? SDFXN melihat harga ATL sebanyak 18.85 USD . Berapakah jumlah dagangan SDFXN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SDFXNialah -- USD . Adakah SDFXN akan naik lebih tinggi tahun ini? SDFXN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SDFXNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

